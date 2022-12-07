‘İçimizdeki Kafes’ Tiyatro Oyunu Nevşehir’de sahnelenecek

10 Aralık Cumartesi akşamı Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek olan İçimizdeki Kafes adlı tiyatro oyunu için biletlerinizi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden alabilirsiniz.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve sanatseverlerce ilgiyle takip edilen kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde bu kez Eray Türk’ün yazıp yönettiği ve Murat Ergür, Ecmel İs ve Eray Türk’ün rol aldıkları İçimizdeki Kafes adlı tiyatro oyunu 10 Aralık 2022 Cumartesi akşamı sahnelenecek. 15 yaş altındaki çocuklar ve biletsiz izleyicilerin salona alınmayacağı oyun için biletler Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde satışa çıktı. Sanatseverler oyun için biletlerini 08.00-17.00 saatleri arasında 10 TL, öğrenciler ise 5 TL karşılığında buradan alabilecek.

Bu arada tiyatro oyunun bilet satışlarından elde edilen tüm gelir ile Nevşehir’deki öğrencilere kitap dağıtımı yapılacak.