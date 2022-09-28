Hacıbektaş’ta kadınlara KADES tanıtıldı

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde ki kadınlara KADES tanıtımı yapıldı.

Hacıbektaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından “Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak” amacıyla KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı. Yapılan tanıtımda; kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına,Hacıbektaş ilçesi semt pazarı girişinde kurulan KADES tanıtım standında, kadın vatandaşlara KADES broşürleri dağıtılarak, uygulamanın tanıtımı ve telefonlara yükletilmesi konusunda bilgilendirme yapıldı.