’Hacı Bektaş’ adlı tiyatro oyunu sahnelenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından Remzi Özçelik’in yazdığı ve rejisörlüğünü Metin Oyman’ın yaptığı ’Hacı Bektaş’ adlı tiyatro oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda tiyatro severlerle buluşturulacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un karşılıklı olarak imzaladıkları protokol uyarınca Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm bölge müdürlüklerince NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda her ay düzenli olarak temsil verilmesinin karara bağlanmasının ardından NEVÜ’nün üçüncü tiyatro gösterisi 22 Ocak 2022 Cumartesi günü saat: 20.00’de ’Hacı Bektaş’ adlı tiyatro oyunu ile devam edecek. İlgili protokol kapsamında; Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm Bölge Müdürlüklerince NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonunda düzenli olarak sahnelenecek tiyatro etkinliği biletleri öğrenciler için 10 TL ve tam bilet fiyatları ise 18 TL olarak belirlenirken, tiyatro severler biletlerini Devlet Tiyatroları’nın internet sitesi www.devtiyatro.gov.tr üzerinden temin edebilecek.

Tiyatronun Konusu:

13. yüzyılda Selçuklu hakimiyeti altında bulunan Anadolu, Moğol istilası tehdidi altında zor zamanlar geçirmektedir. Siyasi kargaşa ve savaş tehdidine karşın, inanç ve felsefenin insan sevgisiyle harmanlandığı dergahlar, erenlere, aşıklara, kendilerini Hak yoluna adayan dervişlere ev sahipliği eder. Hacı Bektaş Veli de, Horasan’dan Anadolu’ya uzanan yolcuğunda Ahi Evran’dan Tapduk Emre’ye, Yunus Emre’den İshak beye nice önemli isimle karşılaşacak, kesişen yollar onun düşün dünyasını şekillendirecektir. Anadolu kültüründe çok önemli bir yere sahip olan Bektaşiliğin temellerinin atıldığı tarihsel süreci konu edinen oyun, onu düşünsel bir olgu olduğu kadar bir yaşam biçimi olarak ele almakta, kendine has renkleri ve motiflerine ışık tutmakta, tarihten sanata, kültürden düşünme biçiminde değin Anadolu yaşamını nasıl etkilemiş olduğuna dair ayrıntıları gözler önüne sermektedir.