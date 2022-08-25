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Güzelyurt Mahallesi’ne yeni park
Nevşehir Belediyesi tarafından Güzelyurt Mahallesi’ne içerisinde sentetik çim futbol sahasının da bulunduğu yeni bir park daha yapılıyor.
NEVŞEHİR 25.08.2022, 16:09
Nevşehir Belediyesi tarafından Güzelyurt Mahallesi’ne içerisinde sentetik çim futbol sahasının da bulunduğu yeni bir park daha yapılıyor.
Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Güzelyurt Mahallesi’ndeki Gazi Caddesi Mert Sokağa yeni park yapımı için çalışmalar başlatıldı. Toplam 2 bin 229 metre kare alan üzerine yapılacak olan park içerisinde sentetik çim futbol sahası da bulunacak. Mahalle sakinleri için kent mobilyalarının yerleştirileceği parka ayrıca çocuklar için de kauçuk zemin üzerine oyun grupları kurulacak.
Yürüyüş yolları ve kondisyon aletlerinin de bulunacağı parkın önümüzdeki ay hizmete açılması planlanıyor.
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