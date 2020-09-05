Gümüşkent köyüne güvenlik kamera sistemi kuruldu
GÜLŞEHİR İLÇESİNE BAĞLI GÜMÜŞKENT KÖYÜNE, MUHTARLIK TARAFINDAN GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ KURULDU. GEREK EMNİYET VE ASAYİŞ OLAYLARININ AYDINLATILMASINDA GEREKSE KÖY DIŞINDA YAŞAYAN GURBETÇİ VATANDAŞLARIN ÖZLEMLERİNİ BİR NEBZE OLSUN GİDERMEK İÇİN 7/24 CANLI YAYIN İLE HİZMET ETMESİ AMAÇLANIYOR.
Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyüne muhtarlık tarafından güvenlik kamera sistemi kuruldu.
Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyüne, muhtarlık tarafından güvenlik kamera sistemi kuruldu. Gerek emniyet ve asayiş olaylarının aydınlatılmasında gerekse köy dışında yaşayan gurbetçi vatandaşların özlemlerini bir nebze olsun gidermek için 7/24 canlı yayın ile hizmet etmesi amaçlanıyor. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Gümüşkent Köyü Muhtarı Ömer Arun, göreve geldiği günden bu yanan köye çok sayıda hizmeti vatandaşlarla buluşturduklarını belirterek, “Muhtarlığımız imkanları ile köyümüzün özellikle de giriş ve çıkışları başta olmak üzere çeşitli noktalara toplamda 14 adet güvenlik kamerasını taktık. Bu sayede hem köyümüzün emniyet ve asayişi hem de köyümüz dışında yaşayan hemşehrilerimizin köye olan özlemini bir nebze olsun gidermiş olacağız. Muhtarlığımızın büyük gayretleri sonucu maliyetinin büyük bir kısmını giderdik ancak kamera sistemini kuran şirkete çok az borcumuz kaldı. Bu konuda gerek yurt dışındaki gerekse ülkemizin çeşitli illerinde kalan Gümüşkentli hemşehrilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Bu konuda bizlere destek olan bütün Gümüşkentli vatandaşlarımız teşekkür ediyorum” diye konuştu.
|İmsak
|04:59
|Güneş
|06:28
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:45
|Akşam
|19:38
|Yatsı
|21:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25