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Gülşehir’de tohum atma makinesini çalan şüpheli tutuklandı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşyazı köyünde tohum atma makinesini çalan hırsızlık şüphelisi Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

NEVŞEHİR 02.04.2021, 14:49
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Gülşehir’de tohum atma makinesini çalan şüpheli tutuklandı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşyazı köyünde tohum atma makinesini çalan hırsızlık şüphelisi Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşyazı köyünde bir tarlada bulunan tohum atma aracının çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin V.K. olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan V.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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