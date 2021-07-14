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Gülşehir’de 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı
Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
NEVŞEHİR 14.07.2021, 12:56
Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Alınan bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Gülşehir ilçesinde 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.