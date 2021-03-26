Gülşehir’de 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan firari şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Gülşehir’de JASAT ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.