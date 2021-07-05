banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Metrobüste ilginç maske tartışması
Metrobüste ilginç maske tartışması
Süleyman Soylu istifa etti mi?
Süleyman Soylu istifa etti mi?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Prof. Dr. Oğuztürk'ten 3. doz uyarısı!
Prof. Dr. Oğuztürk'ten 3. doz uyarısı!

Gülşehir’de 3 gram esrar, 9 kök kenevir ele geçirildi

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli şahsın evinde yaptığı aramada 3 gram kubar esrar ve 9 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

NEVŞEHİR 05.07.2021, 10:06
Gülşehir’de 3 gram esrar, 9 kök kenevir ele geçirildi

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüpheli şahsın evinde yaptığı aramada 3 gram kubar esrar ve 9 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Gülşehir’de O.K.’nın evinde yaptıkları aramada 3 gram kubar esrar ve 9 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Şüpheli O.K. gözaltına alınırken adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.
Yorumlar (0)
25°
açık