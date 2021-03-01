Gülşehir Belediyesi, Kızılırmak kenarına “Hobi Bahçesi evleri” yapıyor

Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftci, son iki yıldır nüfusu da artmaya devam eden ilçesi için proje üretmeye devam ediyor.

Bir yandan bir kaç yıl öncesine kadar bölgenin en önemli sayfiye alanı olan Sadabad parkını yeniden düzenleyerek o eski, canlı günlerine dönmesi için yoğun bir çaba harcayan Gülşehir Belediye Başkanı Çiftci, bir yandan da Kızılvadi Hobi Evleri projesinin alt yapısını hazırlıyor.

Belediyeye hem gelir sağlayacak hem de şehrin görünümünü değiştirecek olan projeyle ilgili Başkan Çiftci, "Dostlar ırmak kenarı Kızılvadi Hobi bahçesi evlerimize Bismillah diyoruz. Hem Belediyemize gelir sağlayacak, hem de Şehrimizin çehresini değiştirecek projelere devam inşallah"

ifadelerinde bulundu.