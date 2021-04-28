Gülşehir Belediyesi iş yeri kapanan esnafa bin lira destek verecek

Gülşehir Belediyesi tarafından 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmayla iş yeri tam kapanan esnaflara Ramazan Bayramı öncesinde bin lira nakdi destek sağlanacak.

Türkiye’de 29 Nisan tarihinden itibaren 17 Mayıs tarihine kadar koronavirüs ile mücadele kapsamında tam kapanma uygulanacak olmasından dolayı Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, bu süreçte iş yeri tam kapanan esnaflara bin lira bayram öncesi destek vereceklerini açıkladı. Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, “Biz daha önceki kapanmalarda da pandemi döneminin ilk gününden beri esnafımızın ve vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu son kapanmada da belediye olarak tüm hizmetlerimizi vermeye devam edeceğiz. İlçemizde işyerleri tam kapanan esnaflarımıza Ramazan Bayramı öncesi bin lira yardım yapacağız. Ayrıca 65 yaş üstü ve engelli kardeşlerimizde günün her saatinde Belediye zabıta ekiplerimizi, Vefa destek hattımızı aramaları halinde de her türlü desteği göstermeye gayret göstereceğiz” dedi.

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, 2021 yılında belediyeye ait dükkanlarda bulunan esnafa kira zammı yapmadıklarını ifade ederken, zaman zaman kira almadıklarını ifade etti. Çiftçi, “Bu yıl itibarıyla belediyemize ait dükkanlarda oturan esnaflarımıza zam yapmadık. Zam yapmadığımız gibi de belli dönemlerde kira almadık. Yine bu yönde de kira desteklerimiz devam edecek. Özellikle vatandaşlarımızın tedbirler karşısında daha dikkatli olmalarını istirham ediyorum. Zira bu kapanmadan sonra vaka sayılarımızın çok yüksek oranda düşeceğini tahmin ediyoruz. Özellikle aşı konusunda da aşı sırası gelen vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmaları istirham ediyoruz” diye konuştu.