Gülper Gündüz Yassı; TTGA yönetim kuruluna aday gösterildi

Kapadokya bölgesi Turizmcisi Gülper Gündüz Yassı, Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı’nın (TTGA) İç Anadolu Bölgesi seçimleri için adaylığını açıkladı.

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez tarafından aday olarak gösterilen Turizmci Gülper Gündüz Yassı, turizm alanında başarılı bir kariyere sahip turizmci olarak biliniyor. 15 Temmuz 2019 tarihinde 7183 sayılı kanunla Türkiye’nin turizmdeki hedeflerine daha etkin bir şekilde ulaşması amacıyla kurulan TTGA’nın Kültür ve Turizm alanında etkin hizmet üretimi yaptığını belirten Ölmez, TTGA yönetim kurulu için aday gösterdikleri Turizmci Gülper Gündüz Yassı’ nın turizm alanında tecrübe ve bilgi birikimi ile etkin hizmetler üretme kararlılığında bir turizmci olduğuna dikkat çekti. Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı adına yürütülen etkin hizmetlere yeni ivmeler kazandırma azim ve kararlılığı içerisinde olduğunu kaydeden turizmci Gülper Gündüz Yassı da, İç Anadolu Bölgesi yönetimine seçilmesi halinde, İç Anadolu Bölgesinin turizm potansiyellerinin daha verimli bir şekilde tanıtımı ve geliştirilmesi anlamında elinden gelen katkıyı vereceğine vurgu yaptı.

TTGA İç Anadolu Bölgesi Seçimleri Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Seçimde bin 500’e yakın turizmcinin oy kullanması bekleniyor.