Gönüllü NEVÜ öğrencileri deprem bölgesinde

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde (NEVÜ) eğitim gören gönüllü öğrenciler deprem bölgesinde depremzedeler için seferber oldu.

NEVÜ akademik ve idari personeli ile öğrencileri, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olmak üzere 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden etkilenen depremzedelerle dayanışma içerisinde her türlü desteği vermeye devam ediyor. Depremin ilk günü Kahramanmaraş’ın Çiğli Köyüne giderek depremzede vatandaşların yardımına koşan NEVÜ Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Abdullah Erhan Özer, Garip İlter ve Velat Bişkin; bir hafta boyunca depremzedeler için çadır kurma, ısınma, aydınlatma ve benzeri temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarda bulundu.

Bulundukları yerde özellikle yaşlı ve hastalara öncelik veren öğrenciler, çadır alanının yakınlarında bulunan bir kuyudan hidrofor sistemi kurarak vatandaşların temiz su ihtiyaçlarını da karşıladı.