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Gomeda Vadisi’nde 200 kınalı keklik salındı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve protokol üyeleri tarafından Gomeda Vadisi’nde doğaya 200 adet kınalı keklik salındı.

NEVŞEHİR 12.06.2022, 16:26
Gomeda Vadisi’nde 200 kınalı keklik salındı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve protokol üyeleri tarafından Gomeda Vadisi’nde doğaya 200 adet kınalı keklik salındı.

Vali İnci Sezer Becel ve protokol üyeleri tarafından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yaban hayatının desteklenmesi için Ürgüp İlçesine bağlı Mustafapaşa Köyü sınırları içerisinde yer alan Gomeda Vadisinde doğaya 200 adet kınalı keklik salındı. Vali Becel, tarım zararlarını azaltmak, kımıl, süne, kene ve zararlı böcek artışını engellemek için ilerleyen dönemlerde bin adet daha kınalı kekliğin İlimizdeki çeşitli sahalara salınımının gerçekleşeceğini belirtti.

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