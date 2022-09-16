Göletlere yavru balık bırakıldı

Nevşehir’de Su Kaynaklarının Balıklandırılması çerçevesinde 57 bin adet yavru sazan balığı, Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu ve yetkililer tarafından göletlere bırakıldı.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy ve Bölükören köyü ile, Hacı Bektaş ilçesine bağlı Karaburna Göletlerine yavru sazan balığı bırakıldı. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen Su Kaynaklarının balıklandırılması ve ekolojik dengenin devam edebilmesi için Nevşehir’de bulunan göletlere yavru sazan balığı bırakıldı.