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Göçmen kaçakçılığı yapan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Göçmen Kaçakçılığı suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi gözaltına aldı.

NEVŞEHİR 03.01.2022, 11:53
Göçmen kaçakçılığı yapan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Göçmen Kaçakçılığı suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi gözaltına aldı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince; emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması kapsamında, Boğaz Köyünde, aranan şahısların yakalanması maksadıyla yürütülen çalışma sonucunda; hakkında “Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan” yakalama kararı bulunan H.K., yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen H.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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