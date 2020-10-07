Göçmen kaçakçılığı suçundan 2 kişi tutuklandı
NEVŞEHİR’DE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDAN 2 ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI.
Nevşehir’de göçmen kaçakçılığı suçundan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, 4 Ekim tarihinde polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve denetleme noktasında şüpheli bir aracın durdurulması sonrasında Afganistan’dan Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen anne, baba ve üç çocuğun yanı sıra araç sahibi ve yanlarında bulunan R.G. ve F.Y. gözaltına alındı. Afganistanlı ailenin alınan ifadesi sonrasında R.G. ve F.Y.’nin aileyi Van’dan 4 bin lira karşılığında getirdikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen R.G. ve F.T. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Yabancı uyruklu diğer 5 şahıs ise idari işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.
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