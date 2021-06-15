Göç Konuşmaları Toplantıları’nın ilki çevrim içi olarak yapıldı

Kapadokya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Göç Konuşmaları Toplantıları’nın ilki yapıldı. Araş. Gör. M. Derya Canpolat’ın moderatörlüğünde, ’Afganistanlı Kanaat Önderleri Gözünden Türkiye’de Göçmenlik’ başlığıyla çevrim içi ortamda düzenlenen toplantıya, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve Afganistanlı göçmenler katıldılar.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Suat Taşkesen, göçün en yalın haliyle bir insan hikâyesi olduğunu vurgulayarak, “Farklı dünyalar arası köprü kurma vazifesini gönüllü olarak üstlenen kanaat önderlerini dinlemek, işte bu insan hikâyesinin daha iyi anlaşılmasını sağlaması bakımından son derece önemlidir.” dedi. Açılış konuşmasının ardından program moderatörü, Araş. Gör. M. Derya Canpolat, toplantının önemli bir özelliği olarak göç konusunun yalnızca kanaat önderlerinin gözünden ele alınıyor olmasının altını çizdi. Toplantının ilk konuşmacısı Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Gül, açıklamalarında göç ve kanaat önderi kavramları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Gül’ün ardından konuşan Akdeniz Üniversitesinden Araş. Gör. Dr. Asef Moballegh, Türkiye’de yaşayan Afganistanlı nüfusun genel özellikleri hakkında bilgiler verdi. Moballegh, Afganistanlı nüfusun hukuki statülerini açıklayarak, konuyla ilgili yaşanan sorunları dile getirdi. Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Gönüllü Üyesi Merzia Alishah de, konuşmasında Türkiye’de yaşayan Afganistanlı nüfusun eğitim, sağlık, ekonomi ve politik alanlarda karşılaştıkları sorunlara değindi. Alishah, kültürel ve dilsel farklıların toplumsal uyum ve entegrasyon sürecini uzattığını belirterek, tüm bu sorunların göçmenlerde psikolojik ve duygusal tahribata yol açtığını vurguladı. Toplantının bir diğer konuşmacısı Tanin Mülteciler Kültürel Grubu Temsilcisi Khadija Sedaghat, göç yolculuğunda kadın olmak üzerine açıklamalarda bulundu. Sedaghat, “Afganistan’ın geri kalmışlığından muzdarip olan kadınlar, göç sürecinde güvensizlik, kaçakçılıkla mücadele, yabancı hissetme, uyum konusunda zorlanma ve çocuklarını yalnız büyütme konusunda sıkıntılar yaşıyorlar.” ifadelerinde bulundu.

Toplantının son konuşmasını, Farsça tercümanlık deneyimi olan Zahra Khavari yaptı. Afganistan uyruklu nüfusun beklentileri üzerine açıklamalarda bulunan Khavari, göçün oluşturduğu istihdam sorununun çözümü, sağlık sigortası ihtiyacı, kamu kurumlarındaki tercüman boşluğunun doldurulması, seyahat izni için yasal belge alımının kolaylaştırılmasına yönelik sorunları dile getirdi.