Genç sporcular başarılarıyla göz kamaştırıyor

Nevşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında 12 farklı branşta 317 lisanslı sporcu faaliyet gösteriyor. Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen müsabakalarda Nevşehir’i başarıyla temsil eden genç sporcular elde ettikleri derecelerle göz kamaştırıyor.

Nevşehir’de her yaştan insanın spor yapmasına olanak sağlayacak alanları ve tesisleri oluşturmak için mahallelere yeni spor tesisleri kazandırmayı sürdüren Nevşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Kulübü aracılığıyla da yetenekli gençleri Türk sporuna kazandırıyor. Bu amaçla Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün şu anda 317 lisanslı sporcusu bulunuyor. Voleybol, Spor Tırmanışı, Wushu, Futbol, Engelli Atletizm, Güreş, Masa Tenisi, Halter, Atletizm, Sutopu, Yüzme ve Boks branşlarında faaliyetlerini sürdüren spor kulübü çatısı altında gençler antrenörler eşliğinde kendilerini geliştirerek il, bölge ve Türkiye şampiyonalarına katılıyor. Gerek takım gerekse bireysel olarak katıldıkları şampiyonalarda önemli dereceler elde eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün birçok sporcusu yıldızlar ve gençler kategorilerinde milli takım forması da giyiyor. Uluslararası arenada da hem şehrimizi hem de ülkeyi temsil eden genç sporcular ileri ki yıllarda branşlarında A Milli Takım kadrolarında yer almaya aday.

Kulüpte ayrıca, Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’ndeki özel insanlarda lisanslı spor yapma imkânı buluyor. Sporcular burada da Bocce, Bowling, Atletizm, Yüzme ve Masa Tenisi branşlarında Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvalara katılıyor.