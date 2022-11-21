Genç Atletler Kros Şampiyonası’nda Türkiye 3.’sü oldu

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü U16 Atletizm Takımı, 4x800 metre yarışlarında Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye’nin krosta en önemli şampiyonası olan Türkiye Ferdi Kros Şampiyonası, yüzlerce atletin katılımıyla Adana’da yapıldı. Türkiye Kros Şampiyonası’nda büyükler, U20, U18 yaş ve U16 yaş grubunda 800 metrelik parkurda dört atletle koşulan karışık takım yarışı yapıldı. Şampiyonada; Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı 16 yaş grubunda 4x800 metre yarışlarında Nevşehir’i temsil etti. İbrahim Gökgöz, Zehra Aldatmaz, Melike Ertaş ve Batuhan Ergöz’den oluşan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı, 34 takım içerisinde Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da, şampiyonada birçok önemli rakibini geride bırakarak üçüncülük derecesi elde eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ve Atletizm Antrenörü Hakan Köstekçi’yi tebrik etti.