Geleneksel ’Saya Gezme’ Etkinliği Düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Türk Halk Bilimi Bölümü öğrencilerinin katkılarıyla, Nevşehir’in Hacıbektaş İlçesi’nin Karaburna Köyü’nde ’Saya Gezme’ etkinliği yapıldı.

Salgın hastalık nedeniyle geçtiğimiz yıllarda yapılmayan ’Saya Gezme’ etkinliği, 17 Ocak ile 05 Şubat 2022 tarihleri arasında tekrar gerçekleştirildi. NEVÜ Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi Uygulamalı Halkbilimi ekibinin tasarladığı kostüm ve makyaj tasarımı ile yedi kişilik ekip, Karaburna ’Saya Gezme’ ekibine katılarak davullar eşliğinde köy evlerini ziyaret etti. NEVÜ Türk Halkbilimi Bölümü Araştırma Görevlileri Yücel Özdemir ile Kamile Serbest’in sorumlu olarak katıldığı etkinlikte, kültürel mirasın çeşitli yönlerinin canlandırılmasının önemi öğrencilere uygulamalı olarak aktarıldı. ’Saya Gezme’ geleneği, Türkiye’de yaşayan köy seyirlik oyunlarından biridir. Bu geleneğin kökleri, kültür tarihinde çok eskiye dayanmaktadır. Özellikle göçer evli toplumlarda hayvancılık kültürü içinde bereket ve doğurganlık simgeleyen bir ritüeldir. Bu gelenek kış döneminde kuzuların doğumuna 50 gün kala ya da oğlağın anne karnında tüylendiği koç katımından (Ekim-Kasım ortalarında) yüz gün sonraki döneme denk gelir. Nevşehir’in Hacıbektaş İlçesi Karaburna Köyü gençleri, eğlence kültürü içinde bu geleneği devam ettirmektedir. Sabah 10:00 sularında başlayan etkinlik akşam 20:00 gibi bitmektedir. Davul eşliğinde evlerin ziyaret edindiği geleneksel etkinlikte ayrıca ’Hey! Kayadan kayadan, Yılan aktı kayadan, Açlığımızdan gelmedik, Susuzluğumuzdan gelmedik, Oyunumuz vardı Saya’dan,Alahey! diyelim arkadaşlar’ şeklinde mani okunmaktadır. Mani sonrası ev halkı ise ’Sayanız kutlu olsun’ diyerek heybenin içine para, kuru üzüm, buğday vi benzeri şeyler koymaktadır. Köy halkı tarafından hazırlanan ’Saya aşı’ saat 14:00 sularında ekibin köy meydanına gelmesiyle gelen konuklara dağıtılır. Daha sonra müzik eşliğinde dans eden saya ekibi tekrar evleri ziyaret etmeye başlar.

Karaburna Saya ekibi başı olan Ali Saraylı, bu geleneği her yıl sürdürmeyi ve gençlere öğretmeyi hedeflediklerini belirtti.