Geleceğin bilim adamları ‘STEM Makers Fest/Expo Kapadokya’ etkinliğinde bir araya geldi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, NEVÜ Kapadokya Teknopark, Hacettepe Üniversitesi STEM & Maker Laboratuvarı iş birliğiyle hazırlanan ’STEM & Makers Fest/Expo Kapadokya’ etkinliği bilim meraklılarını bir araya getirdi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Aktekin programda yaptığı açıklamada, “Üniversite olarak Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Üniversitemiz Kapadokya Teknopark, Hacettepe Üniversitesi STEM & Maker Laboratuvarı iş birliğiyle düzenlemiş olduğumuz ve iki gün boyunca 36 atölye, 6 bilim şovu, 11 MOST etkileşimli poster sunumları ve 14 Stem Playground çalışmaları devam edecek. Burada çocuklarımız ve öğrencilerimiz hem bilimi hem de sanatı deneyerek ve yaşayarak öğrenme fırsatı bulacaklar. Çağımızda, disiplinler arası etkileşimle yaşayarak öğrenme anlayışının ön plana çıktığı bir eğitim dönemini yaşıyoruz. Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığımız da öğrencilerin aldıkları eğitimleriyle birlikte kendilerinin alan dışı kişisel gelişimlerini artıracak, bilgi ve becerilerini geliştirecek proje ve çalışmalara büyük önem veriyor. STEM dediğimiz de mühendisliğin, matematiğin, fiziğin ve diğer farklı bilim disiplinlerinin bir arada harmanlandığı, çocuklara özellikle temel kavramların ve becerilerin öğretilmeye çalışıldığı bir yaklaşım” şeklinde konuştu. Proje koordinatörü Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültekin Çakmakçı da amaçlarının geleceğin bilim adamlarını yetiştirmek olduğunu belirtti. Çakmakçı, “Burada gençleriniz çok sayıda etkinlik yapıyorlar. Özellikle kendi yaptıkları ürünlere daha çok ilgi gösteriyorlar. Bizde geleceğin Aziz Sancar’larını yetiştirmek için onlara gereken fırsatı sunmaya çalıyoruz. Çocuklar yapmak, dokunmak istiyorlar” dedi. Finlandiya Helsinki Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Quti Maria Haatainem da "Burada çok sayıda etkinlik düzenleniyor. Öğrenciler bu etkinlikleri deneyimleme fırsatı buluyorlar. Bana göre buranın en önemli özelliği öğrencilerin mutluluklarıydı. Biz çocukların ilgisini, mutluluğunu sağlayacağız ki, bilime ilgi duysunlar. İleride bu alanları seçsinler” ifadelerini kullandı.

Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye Alanı’ndaki etkinlik çerçevesinde 36 atölye, 6 bilim şovu, 11 MOST etkileşimli poster sunumları, 14 stem playground çalışmaları da gerçekleştirildi. Çalışmaları deneyimleyen çocukların heyecanları gözlerinden okundu. Yurt içi ve yurtdışından gelen akademisyenlerin sunumlar gerçekleştirdikleri etkinlikte, öğretmenler, veliler ve çocuklar, sergi salonlarındaki ’STEM’ ve ’Maker’ alanlarında gün boyunca bilimle dolu dakikalar geçirme fırsatı buldu. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Kimyanın Gizemli Renkleri, Nanoteknoloji, Öğrencinin Kimyası bilim şovları, her yaştan katılımcıya hitap eden Kaosun Ritmi, Böcek Robot, Geometrik Tasarım, Denge Piramidi, Mekatronik, Mühendis Beyinler, Genlerin Dünyası, Einstein STEM Laboratuvarı, TI Teknolojileri ile STEM, Ölçme ve Değerlendirme: PISA ve TIMSS, 3 Boyutlu Tasarım gibi birbirinden farklı atölye çalışması yer aldı.