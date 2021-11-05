Gece Kartalları Nevşehir’de başarılı çalışmalarına devam ediyor

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğinin sevk ve idarisinde bulunan Çarşı ve Mahalle Bekçileri devriye görevleri esnasında suç ve suçluya göz açtırmıyor.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Cami Kebir Mahallesinde durumundan şüphelenilen E.Ş. isimli şahsın yapılan kontrolünde alüminyum folyo içerisinden 0.30-0.50 gram metamfetami maddesi ele geçirildi. Ayrıca Gül Bahçe Parkı üzerinde durumundan şüpheli O.D. isimli şahsın yapılan kontrolünde ise alüminyum folyo içerisinde sarılı 0.30-0.50 gram metafetamin ve şüpheli M.B. isimli şahsın yapılan kontrolünde ise 0.50-0.70 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli 3 şahıs haklarında ’Uyuşturucu Madde Satın Almak Bulundurmak ve Kullanmaktan’ suçundan adli işlem başlatıldı.