Gazi stadının bakım onarım çalışmaları tamamlandı

Nevşehir Gazi Stadı’nda bir süre önce başlanılan zemin yenileme ve aydınlatma çalışmaları tamamlandı.

Yenilenen sahada Nevşehir Belediyespor ilk maçını hafta sonu oynarken aydınlatma çalışmaları ile birlikte stadın gece görünümü de büyük beğeni topladı. TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor’un iç saha maçlarını oynadığı Gazi Stadı’nda geçtiğimiz aylarda başlayan yenileme çalışmaları sona erdi. 2021-2022 futbol sezonun sona ermesinin ardından hummalı bir çalışma yürütülen stadın ilk olarak zemini sil baştan yenilendi. Eski çimleri sökülen stadın zemininde ilk olarak drenaj sistemi kuruldu. Gerçekleştirilen drenaj hattı ile birlikte bundan böyle saha üzerinde su birikintilerinin oluşması engellenecek ve yağan yağmur ve eriyen kar suları hızlı bir şekilde tahliye edilebilecek. Drenaj hattının ardında ise saha zemininde çim yenileme çalışması yapıldı. Büyük bir titizlikle gerçekleştirilen çim serme işlemi ile birlikte zemini standartlara uygun hale getirilen Gazi Stadı’nda ayrıca modern bir atletim pisti yapıldı.

Saha kenarında bulunan ev sahibi takım ve misafir takım yedek kulübelerinin de yenilendiği stadın dört bir tarafına aydınlatma için direkler dikildi. Aydınlatma direklerinin montajının ardından ise Gazi Stadı’nın ilk ışıkları dün gece yandı.