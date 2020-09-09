Fişekçi sokağının ardından Mutlu sokakta da alt yapı çalışmaları başladı
NEVŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE FİŞEKÇİ SOKAK’TA GERÇEKLEŞTİRİLEN ALTYAPI ÇALIŞMALARININ ARDINDAN MUTLU SOKAK’TA DA ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI.
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Fişekçi Sokak’ta gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından Mutlu Sokak’ta da çalışmalar başlatıldı.
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce İbrahim Paşa Mahallesi’nde bulunan Fişekçi Sokak’ta başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı.
İçme suyu ve kanalizasyon hatları yenilenen sokağa ilk kez yağmur suyu hattı döşeyen belediye ekipleri sokağın zeminini bazalt taş ile kaplayacak.
Üzeri yöresel taşla kapatılacak sokağın yaya kaldırımları da yenilenecek.
Belediye ekipleri Fişekçi Sokağın ardından Mutlu Sokak’ta da çalışmalara başladı. İçme suyu ve kanalizasyon hatları yenilenecek olan sokakta yağmur suyu hattı oluşturacak olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ardından daha önce zemini parke taşla kaplı sokakta asfalt serimi gerçekleştirecek.
|İmsak
|05:04
|Güneş
|06:32
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:41
|Akşam
|19:31
|Yatsı
|20:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|21. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Bandırmaspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Menemen Belediyespor
|0
|0
|14. Osmanlıspor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0