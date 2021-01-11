Eski Belediye Başkanı Akbay’ın ismi, parkta yaşatılacak

Nevşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Mahallesi’nde yaptırılan parka eski belediye başkanlarından merhum Seyit Mehmet Akbay’ın ismi verilecek.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde yeni yapılan parkta incelemelerde bulundu.

Beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte park içerisindeki peyzaj çalışmaları ve yürüyüş yolu yapımını inceleyen Arı, mahalle sakinleri ile de bir süre sohbet etti.

Mahalle sakinlerine yeni parkın kısa sürede tamamlanarak hizmete gireceğinin müjdesini veren Arı, vatandaşların çeşitli talep ve önerilerini dinledi.

Yeni yapılan parka eski Nevşehir Belediye Başkanlarından Merhum Seyit Mehmet Akbay’ın ismini vereceklerini söyleyen Arı, “Burada yeni park yapıyoruz. Gerçekten çok güzel bir park olacak. Yürüyüş yolları, şelale, çocuk oyun grupları, ağaçlandırması ile mahalle sakinlerinin çok beğeneceği bir park oluşturacağız. Bu parka şehre büyük emekleri geçmiş, şehirde bizlerin ağabeyliğini yapmış ve daha sonrada hakkın rahmetine kavuşmuş Seyit Mehmet Akbay’ın ismini vereceğiz. Biz bu şehre emek vermiş, bu şehrin evladı olan, bu şehre değer katmış, bu şehrin yürekli evlatlarının her birisinin ismini farklı parka, caddeye, sokağa vereceğiz.