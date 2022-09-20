Esentepe Mahallesi’nde sıcak asfalt serimi ve altyapı yenileme çalışması yapılacak

Nevşehir Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi’nde bulunan Atilla Sokak, Oğuzhan Sokak ve Gültepe Sokak’ta altyapı yenileme çalışması yapılarak sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Nevşehir Belediyesi kentin en büyük mahallelerinden biri olan Esentepe Mahallesi’nde 3 ayrı sokakta altyapı yenilemesi ve sıcak asfalt için harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah erken saatlerden itibaren mahalledeki Atilla Sokak, Oğuzhan Sokak ve Gültepe Sokak’ta yol sökümüne başlandı. Çok sayıda konut ve işyerinin bulunduğu bu sokaklarda ilk olarak içme suyu altyapısı yenilenecek. Eski içme suyu borularından kaynaklı su kesintilerine son vermek için bu bölgedeki asbestli içme suyu borularını yeni nesil polietilen borularla değiştirecek olan Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri ardından sağanak yağışlarda su baskını risklerini ortadan kaldırmak için yağmur suyu hatları oluşturacak.

Altyapısı yenilenecek olan sokaklarda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ise daha sonra üstyapı için harekete geçirecek. Bu sokakların yaya kaldırımlarını yenileyecek olan ekipler sıcak asfalt serimi ile birlikte ulaşım konforunu arttıracak.