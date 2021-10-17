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Erasmus Days öğrencileri Kapadokya’ya hayran kaldı

Erasmus+ programının tanınırlığını arttırmak amacıyla düzenlenen Erasmus Days etkinlikleri çerçevesinde Nevşehir’e gelen öğrenciler, Kapadokya’ya hayran kaldı.

NEVŞEHİR 17.10.2021, 10:59
Erasmus Days öğrencileri Kapadokya’ya hayran kaldı

Erasmus+ programının tanınırlığını arttırmak amacıyla düzenlenen Erasmus Days etkinlikleri çerçevesinde Nevşehir’e gelen öğrenciler, Kapadokya’ya hayran kaldı.

Öğrencilere uluslararası bir eğitim olanağı sağlamak ve ülkeler arasındaki iş birliğini artırmak amacıyla oluşturulan Erasmus Days, akademik değişim ve gençlik değişim programlarının yanı sıra staj, iş ve spor alanında iş birliği projelerini de içeriyor. Bu etkinlik kapsamında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye’de bulunan öğrencilere, ülkenin tarihi ve kültürel yerlerini tanıtıyor.

Erasmus Days projesi için Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin konuğu olarak Türkiye’de bulunan 4 ülkeden 10 öğrenci, Kapadokya bölgesini gezdi. Bölgeyi gezen öğrenciler, Kapadokya’ya hayran kaldıklarını dile getirdi.

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