banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Otomotiv ihracatı haziranda 2,3 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı haziranda 2,3 milyar dolar oldu
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevini bıraktı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevini bıraktı
Küçükçekmece'de metrobüs kazası!
Küçükçekmece'de metrobüs kazası!
Metrobüste ilginç maske tartışması
Metrobüste ilginç maske tartışması

Elektrik çarpan leyleğe jandarma sahip çıktı

Nevşehir’in Kozaklı ilçesine bağlı Abdi köyünde elektrik çarpan leyleğe jandarma ekipleri sahip çıktı.

NEVŞEHİR 05.07.2021, 12:01
Elektrik çarpan leyleğe jandarma sahip çıktı

Nevşehir’in Kozaklı ilçesine bağlı Abdi köyünde elektrik çarpan leyleğe jandarma ekipleri sahip çıktı.

Alınan bilgilere göre, Kozaklı ilçesine bağlı Abdi köyünde elektrik direği üzerinde yuvası ve 3 yavrusu bulunan leyleğe elektrik çarptı. Yere düşen leyleği gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma timi tarafından yaralı leylek alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne götürerek tedavisine başlattı.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu