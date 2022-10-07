Eğiten ve öğreten kurs başvuruları başladı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gönüllü Eğitim Merkezi tarafından ücretsiz olarak düzenlenecek Yazarlık (Öykü-Küçürek Öykü), Fotoğrafçılık, Karakalem, Satranç, Resim Sanat, İngilizce kursları için başvurular başladı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gönüllü Eğitim Merkezi’nde, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin derslerine destek ve yetişkinler için hobi kursları açılacak. Hafta sonu gruplarında ücretsiz olarak düzenlenecek olan kurslara katılmak isteyenler kayıtlarını online olarak www.nevsehir.bel.tr adresi üzerinden yapabilecek. Gönüllü Eğitim Merkezi’nin Paşa Konağı içerisinde bulunan dersliklerinde gerçekleştirilecek olan kurslarından Yazarlık (Öykü-Küçürek Öykü) ve Fotoğrafçılık Kurslarına yetişkinler başvuruda bulunabilecek. Karakalem Kursuna Ortaokul öğrencileri, Resim Sanat Kursuna İlkokul öğrencileri, Satranç Kursuna İlkokul öğrencileri ve İngilizce Kursuna ise Ortaokul 5. sınıf öğrencileri başvurabilecek.

Geçtiğimiz dönemlerde büyük ilgi gören ve sınırlı kontenjanlarla açılan kurslara katılmak isteyenler için son başvuru tarihi ise 20 Ekim 2022.