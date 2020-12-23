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Düğün salonu hırsızları tutuklandı
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Nar beldesinde bulunan bir düğün salonundan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
NEVŞEHİR 23.12.2020, 11:22
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Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Nar beldesinde bulunan bir düğün salonundan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nar beldesi Aşağı Mahalle Yeşil Vadi Düğün Salonundan yaklaşık değeri 16 bin lira olan 1 adet televizyon, 1 adet nargile, 4 adet çaydanlık takımı, 1 adet matkap, 1 adet ütü, 4 adet hoparlör, 1 adet ses sistemi, 10 adet masa örtüsü, 3 adet robotik led sahne aydınlatması, 3 adet renkli sahne lambası, 1 adet panç kutusu, 1 adet 100 watlık projektörün çalınmasıyla ilgili yaptıkları çalışmada hırsızlık suçunu işledikleri tespit edilen A.S. ve C.D. çaldıkları eşyalar ile birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. ve C.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken çalınan eşyalar düğün salonu işletmecilerine teslim edildi.
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