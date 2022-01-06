’Düğün’ NEVÜ’de sahnelendi

NEVÜ öğrencilerinden ‘Tiyatro ve Drama Uygulamaları’ Dersi Kapsamında ‘Düğün’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri ‘Tiyatro ve Drama Uygulamaları’ dersi kapsamında ve Doç. Dr. Hakan Yalap danışmanlığında ’Düğün’ adlı tiyatro oyununu, NEVÜ Vali Şinasi Kuş kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda tiyatro severlerle buluşturdu. Yönetmenliğini Saadet Kıraç’ın rejisini, saç-makyaj ve kostüm sorumluluğunu Nursena Ekinci’nin, dekorunu Asuman Ulusoy, Emel Aktaş, Meltem Yorulmaz ve Seda Köksal Orkestrasını Leyla Kahraman, Hidayet Akif Ünlü, İsmail Kayacan, Ahmet Hakan Öğden, Mehmet Kırkıl ve Emre Dikici’nin oluşturduğu ve sahnede Melike Ateş, Saadet Kıraç, Yaşar İnce, Abdulkadir Seven, Meryem İlayda Top, Türkan Ahmet, Büşra Sarıtaş, Nurcan Kocaoğlu, Emel Aktaş, Asuman Ulusoy, Seda Köksal, Meltem Yorulmaz, Eyüp Akar’ın oynamış olduğu tiyatro oyunu, kendilerini seyretmeye gelen öğrenci arkadaşları tarafından ilgiliyle takip edildi.

Doç. Dr. Hakan Yalap, ’Tiyatro ve Drama Uygulamaları’ dersi kapsamında sergilenen tiyatro gösteriminin son oyununun 06 Ocak 2022 tarihinde saat 19.00’da tek perde olarak oynanacak olan ’Meraki’ adlı tiyatro oyunu ile sona ereceğini söyledi.