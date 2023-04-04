Drama etkinliğinde öğrencilerin yüzü güldü
NEVŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN, KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERİN ARDINDAN AİLELERİ İLE BİRLİKTE NEVŞEHİR’E GELEREK ÇEŞİTLİ YURTLARA YERLEŞTİRİLEN VE OKULLARDA EĞİTİMLERİNİ DEVAM ETTİREN ÇOCUKLAR İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN MORAL ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR.
Nevşehir Belediyesi tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleri ile birlikte Nevşehir’e gelerek çeşitli yurtlara yerleştirilen ve okullarda eğitimlerini devam ettiren çocuklar için gerçekleştirilen moral etkinlikleri sürüyor.
Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliğinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çocukların yaşadıkları travmaları atlatmak ve Nevşehir’deki arkadaşları ile uyum sürecinin hızlanması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Bu çerçevede, Drama ve Uygulamalı Tiyatro Öğretmeni Seza Derme tarafından, kaldıkları yurtlarda ve eğitimlerini sürdürdükleri okullarda ziyaret edilen çocuklar için drama etkinliği yapılıyor. Çocukların hayal güçlerini yeniden canlandırma, kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak özgüvenlerini arttırma amacıyla yapılan etkinliklerde keyifli saatler geçiren çocuklar, müzik eşliğinde dans edip çeşitli oyunlar oynuyor.