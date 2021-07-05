Dominik Büyükelçisi Lora, Belediye Başkanı Savran’ı ziyaret etti

Dominik Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran’ı ziyaret etti.

Yaklaşık 6 ay önce Dominik Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi olarak atanan Büyükelçi Lora, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Nevşehir’de Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ı ziyaret etti. Dominik Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu Ünal İkizoğlu ve büyükelçilik yöneticilerinin de katıldığı ziyarette Büyükelçi Lora, Nevşehir’in tarihi, turizm ve tarım potansiyeli ile çok önemli bir kent olduğunu belirterek iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek istediklerini söyledi. Lora, Kapadokya bölgesinin Türkiye’nin yurt dışında en çok bilinen turizm bölgelerinden biri olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Savran ise, Büyükelçi Lora ve beraberindeki heyeti konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete Kapadokya bölgesi ve Kayaşehir hakkında bilgiler verdi.