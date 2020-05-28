Devlet Hastanesi çevresinde altyapı çalışmaları sürüyor

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinde başlatılan altyapı çalışmaları kapsamında, içme suyu hattı yenileme ve yağmur suyu drenaj hattı döşeme çalışmaları sürüyor.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından Şifa Meydanı ve Devlet Hastanesi çevresinin altyapısı tamamen yenileniyor.

Ramazan Bayramı öncesinde bölgede daha önce bulunmayan ve sağanak yağışlarda yollarda su birikintilerinin oluşmasına neden olan yağmur suyu hattı drenaj hattı için çalışmalarına başlayan belediye ekipleri, hastane çevresindeki içme suyu hattını da yeniliyor.

Bölgede gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarının ardından hastane çevresinde çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları da gerçekleştirecek olan Nevşehir Belediyesi, sıcak asfalt serimi ile buradaki çalışmalarını tamamlayacak.