Derinkuyu’da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Derinkuyu ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 59 adet mermi, 58 gram metamfetamin ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından araç sürücüsü R.İ. gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen R.İ. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.