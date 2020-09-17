banner413

banner409

banner388

banner389

banner403

Son Dakika
Trabzonspor, Benik Tunani Afobe'yi transfer etti
Trabzonspor, Benik Tunani Afobe'yi transfer etti
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı!
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı!
Tarlanın ortasına çadır kurup kumar oynadılar
Tarlanın ortasına çadır kurup kumar oynadılar
'Virüs falan yok diyorduk, dersimizi aldık'
'Virüs falan yok diyorduk, dersimizi aldık'

Derinkuyu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

NEVŞEHİR’İN DERİNKUYU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

NEVŞEHİR 17.09.2020, 12:35
1
Derinkuyu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Fatih Mahallesinde bir ikamet aramasında bahçe içerisinde ekili 3 kök Hint keneviri, kavanoz içerisinde ve folyolara sarılmış halde 1 kilo 354 gram kurutulmuş Hint keneviri, kanepe altına saklanmış 3 gram metamfetamin ve yanında 4 bin 800 lira para, 1 adet esrar öğütümünde kullanılan öğütücü, madde içiminde kullanılan plastik şişeler ve muhtelif sayıda Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından O.Y., Y.Y., ve M.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y., ve Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.Y. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Eylül 2020
İmsak 05:14
Güneş 06:40
Öğle 13:04
İkindi 16:32
Akşam 19:18
Yatsı 20:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0