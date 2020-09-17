Derinkuyu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
NEVŞEHİR’İN DERİNKUYU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI.
Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Fatih Mahallesinde bir ikamet aramasında bahçe içerisinde ekili 3 kök Hint keneviri, kavanoz içerisinde ve folyolara sarılmış halde 1 kilo 354 gram kurutulmuş Hint keneviri, kanepe altına saklanmış 3 gram metamfetamin ve yanında 4 bin 800 lira para, 1 adet esrar öğütümünde kullanılan öğütücü, madde içiminde kullanılan plastik şişeler ve muhtelif sayıda Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından O.Y., Y.Y., ve M.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y., ve Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.Y. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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