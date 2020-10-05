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Derinkuyu’da 16 kök Hint keneviri ele geçirildi
NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DERİNKUYU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ EKİPLERİ TARAFINDAN 80 GRAM KURUTULMUŞ ESRAR MADDESİ VE 16 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ.
NEVŞEHİR 05.10.2020, 15:23
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 80 gram kurutulmuş esrar maddesi ve 16 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde bir evde yapılan aramada valiz içerisinde beyaz poşette 80 gram kurutulmuş esrar maddesi, Hint keneviri tohumu ve 16 kök dikili Hint keneviri ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından E.K. ve O.K. gözaltına alınırken sevk edilmiş oldukları adli makamlar tarafından denetimli serbestlik kararı uygulandığı öğrenildi.
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