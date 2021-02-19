Derinkuyu’da 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.