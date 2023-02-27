Depremzedelere destekler devam ediyor

Ürgüp Kaymakamlığı ve Ürgüp Belediyesi koordinesinde gönüllülerin iş birliğiyle asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat’ta saat 10:00’da başlayan yardım kampanyası bünyesinde 20 gün aralıksız devam eden çalışmalarla deprem bölgesine ulaştırılan yardımların yanı sıra Ürgüp ve bölgenin geneline gelen misafir depremzede vatandaşların acil ihtiyaçları karşılandı.

Belediye görevlilerinin yanı sıra yüzlerce gönüllünün yoğun çabasıyla kısa sürede organize olarak deprem bölgesinden gelen misafirlerin ihtiyaçlarının kayıt masasından başlayarak evlerine bırakılmasına uzanan iyilik yolculuğu devam ediyor.

Yardımsever vatandaşların ihtiyaç malzemelerini temin ettiği, iyilikte yarışarak acil ihtiyaçların temin edildiği merkezde Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından da çocuklar için psiko sosyal destek noktası oluşturularak deprem bölgelerinden gelen çocuklarla yakından ilgilenildi.

Kısa sürede organize olarak Ürgüp’e yakışır bir yardım organizasyonu sergiledikleri için başta Ürgüp Kaymakamı Cüneyt Caner’e, tüm paydaşlara, yardımsever vatandaşlara, gönüllülere ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiğini ifade eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Yardım kampanyamızı asrın felaketinin yaşandığı gecenin sabahında başlatmıştık, Sağolsunlar her zaman olduğu gibi vatandaşlarımız kampanyamıza yoğun ilgi gösterdi. Kısa sürede 114 adet çeşitli içerik ve ölçekli araçlarla doldurulmuş malzemeyi AFAD koordinesinde depremden etkilenen bölgelerimize gönderdik. 2. Günün gecesinde şahit olduğumuz bazı anlarda baktık ki depremzede vatandaşlarımızı bizim memleketimizde kıymetli turizmcilerimiz otellerinin kapısını açmış ve misafir edilmeye başlıyor onların da acil ihtiyaçları var. Yoğunluğumuzu ilçemizde ve bölgemizde misafir edilen vatandaşlarımıza verdik. Otellerde veya yakınlarının evinde kalan tüm vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa temin etmeye çalıştık. 20 gün boyunca devam ettiğimiz kampanyamızda yardım talep masamız yaklaşık 10 bin gönüle dokundu. Sosyal tesisimizde ürettiğimiz 15.800 kap yemeğin süreç içerisinde ilçemizde misafir edilen ve yardım merkezimizde oluşturduğumuz dağıtım noktalarında dağıtımı yapılmaya devam ediyor. Emek veren her arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Aktürk, yardımlaşmada ve gönül birlikteliğiyle bir çocuğun daha biberonuna mamayı nasıl doldururuz düşüncesiyle birbiriyle yarışan kıymetli hemşehrilerine bir kez daha teşekkür ettiğini belirterek sözlerini tamamladı.