banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti
'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti
Muhittin Böcek'ten iyi haber
Muhittin Böcek'ten iyi haber
İsrailli yetkiliden Fahrizade itirafı: Dünya bize teşekkür etmeli
İsrailli yetkiliden Fahrizade itirafı: Dünya bize teşekkür etmeli
Dolar yeni haftaya sakin başladı!
Dolar yeni haftaya sakin başladı!

Define avcısı suçüstü yakalandı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan bir kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

NEVŞEHİR 30.11.2020, 12:46
3
Define avcısı suçüstü yakalandı
banner422

Nevşehir’in Avanos ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan bir kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından izinsiz kazı ile mücadele kapsamında Avanos ilçesinde yaptığı çalışmalar sonrasında izinsiz kazı yaparak define araya bir kişiyi suçüstü yakaladı. Kazı yerinde 2 adet jeneratör, 1 adet hilti, 2 adet kürek ve 1 adet çekiç ele geçirilirken gözaltına alınan kişi hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
parçalı az bulutlu