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Çocukların hayatlarında ilk kez gördükleri valiye sevgisi objektiflere yansıdı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kozaklı ilçesine bağlı Kaşkışla köyünü ziyaretinde çocukların yoğun sevgisiyle karşılaştı.

NEVŞEHİR 12.07.2021, 18:21
Çocukların hayatlarında ilk kez gördükleri valiye sevgisi objektiflere yansıdı
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Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kozaklı ilçesine bağlı Kaşkışla köyünü ziyaretinde çocukların yoğun sevgisiyle karşılaştı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, köy ziyaretleri kapsamında Kozaklı ilçesine bağlı Kaşkışla köyünü ziyaret etti. Köy halkından büyük ilgi gören Vali Becel köylülerin istek ve taleplerini dinlerken, çocuklar ilk kez karşılarında vali görmenin mutluluğunu yaşadı. Çocukların sohbet ettikleri Vali Becel’e samimi bir şekilde sarılmaları ise objektiflere yansıdı.
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