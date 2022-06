Çocuklar Şiir Ve Öykülerle Kapadokya’yı anlattı

Nevşehir Belediyesi tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen ‘Kapadokya’ konulu şiir ve öykü yarışmasında yarışan şiir ve öykülerden oluşan ’Çocuklarımızın Kalemiyle Kapadokya’ adlı kitap yayınlandı.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz haftalarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Şenliği programı çerçevesinde ’Kapadokya’ konulu şiir ve öykü yarışması düzenlendi. Nevşehir’de ilk kez düzenlenen Çocuk Kitap Fuarı ile birlikte büyük ilgi gören yarışmaya Nevşehir’deki ilkokul ve ortaokullarda eğitimlerini sürdüren yüzlerce çocuk katılarak yaşadıkları bölgeyi şiir ve öykülerle anlattı. Yarışmaya katılan eserler jüri heyetinin değerlendirmesi sonrasında Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bir kitapta toplandı. Hepsi birbirinden kıymetli öğrencilerin eseri olan, öykü ve şiirlerin yer aldığı kitapların okullarda dağıtımına başlandığını belirten Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yarışmaya katılarak bu kitabın hazırlanmasına katkı sağlayan tüm öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti. Nevşehir Belediyesi olarak, en öncelikli çalışmalarından bir tanesinin ’Eğitime tam destek’ projesi olduğunu belirten Savran, okullara ve öğrencilere imkânları ölçüsünde katkı sağlamaya özen gösterdiklerini kaydetti.

Savran, “Belediyenin asli görevlerini hızlı bir şekilde yapmakla birlikte sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarımız devam etmektedir. Günümüz belediyeleri sadece yol, kaldırım, altyapı ve üstyapı çalışmaları gibi alanlarda değil şehrine ve halkına tüm alanlarda hizmet etme anlayışında olması gerektiğinin bilincindeyiz ve bu şekilde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Kıymetli hemşehrilerim; tüm ekibimizle birlikte sizlere hizmet etmek için durmadan ve yorulmadan çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sizlerin düşünceleri bizler için çok kıymetli. Belediyemizin kapısı sizlere her zaman açıktır. Tek amacımız; büyüyen ve gelişen Nevşehir için hizmet etmektir. Toplumsal ve ahlaki sorumluluk çerçevesinde çalışmalarımızı sürdüreceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Her şey sizler için, her şey daha güzel bir Nevşehir için” ifadelerini kullandı.