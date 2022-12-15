Cevher Dudayev Mahallesi’ne yeni park

Nevşehir Belediyesi tarafından Cevher Dudayev Mahallesi’ne yeni bir park daha kazandırıldı. Yapımı tamamlanan park içerisine yaz aylarında basketbol ve futbol sahaları da yapılacak.

23 ayda Nevşehir’in farklı mahallelerinde 23 yeni park yapımı gerçekleştiren ve mevcut parklardan 21 tanesini yenileyen Nevşehir Belediyesi, Cevher Dudayev Mahallesi’ne yeni bir park daha kazandırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Uludağ Sokak’ta daha önce atıl vaziyette bulunan 6 bin 400 metre kare büyüklüğündeki alanda gerçekleştirilen çalışmalar ile bu alana çocuk oyun grubu, kent mobilyaları ve spor kondisyon aletleri yerleştirildi. Çok sayıda ağacın dikilerek aydınlatma çalışmasının gerçekleştirildiği park içerisine gerçekleştirilen ihale ile birlikte önümüzdeki aylarda basketbol ve futbol sahası da yapılacak.