Cevher Dudayev mahallesi asfalt serimi ile buluşacak

Nevşehir Belediyesi tarafından Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki bazı cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı.

Son iki yılda 65 bin 703 metre içme suyu hattı yenilemesi yaparak bir rekora imza atan Nevşehir Belediyesi, kenti Avrupa standartlarında sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturuyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri son olarak, bir süre önce Cevher Dudayev Mahallesi’nde başladıkları altyapı yenileme çalışmasını da tamamladı. Mahallede, Yasemin Sokak, Seçkin Sokak ve Burak Sokakta gerçekleştirilen çalışma ile birlikte bu bölgede bulunan içme suyu hatları tamamen yenilendi. Bu bölgelerde özellikle sağanak yağışlarda yaşanan su baskını riskini ortadan kaldırmak için yağmur suyu hattı imalatı da gerçekleştiren belediye ekipleri böylelikle altyapı çalışmalarında sona geldi.

Altyapı yenileme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallede üstyapı için çalışmalarına başladı. Daha önce parke taşla kaplı olan bu sokaklardaki yolları sıcak asfalt konforu ile buluşturacak olan ekipler, ilk olarak PMT serimi gerçekleştirecek.