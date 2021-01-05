Çardak köyünde uyuşturucudan 1 kişi yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde uyuşturucudan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri Çardak köyünde K.P.’ye ait ev ve mandırada yaptıkları aramada 0,49 gram metamfetamin, 25,32 gram kubar esrar ve 3 adet uyuşturucu madde içme düzeneği ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan K.P. hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.