Camiler gül kokacak

Başlayacak olan Ramazan ayı nedeniyle Nevşehir genelindeki camilere gül suyu sıkıldı.

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce sabahın erken saatlerinden itibaren tulumbalar yardımıyla tüm camilerin iç mekânlarına gülsuyu sıkıldı. Yapılan çalışmayla birlikte camilerin iç mekânları nefis bir koku kazandı. Çalışmalarda yaklaşık 200 kilo gül suyu kullanıldı.