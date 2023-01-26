Bulduğu çantayı polise teslim etti

Nevşehir’de bir vatandaş bulduğu çantayı polise teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Avanos ilçesinde bulunan Kapadokya Yaşayan Miraslar Müzesinde bulduğu çantayı Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğüne götüren, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma görevlisi Kamile Serbest, çantanın sahibine teslim edilmesini sağladı. Polis ekipleri çantanın içerisinde 10 bin 45 lira ve bin 280 euro ile birlikte 1 pasaport ve çeşitli bankalara ait kredi ve banka kartı olduğunu belirledi. İncelenen pasaportun Fransa’da yaşayan ve Kapadokya bölgesine tatil için gelen gurbetçi Süleyman Semize’e ait olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucunda Semiz’e ulaşan polis ekipleri çantayı sahibine teslim etti.

Çantasına kavuşan Süleyman Semiz açıklamasında; “Kapadokya bölgesini gezmeye gelmiştim. Avanos ilçesini gezerken Kapadokya Yaşayan Miraslar Müzesine girdik. Muhtemelen çantamı orada unutmuşum. Daha sonra çantamın olmadığını fark ettim. Kısa bir süre sonra polisler beni aradı ve çantamın bulunduğunu söyledi. Çantamda yaptığım incelemede hiçbir şeyim eksik değildi. Çantamı bularak polise teslim eden Kamile Serbest hocama teşekkür ediyorum” dedi.