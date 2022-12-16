Buğday hırsızları jandarmadan kaçamadı

Nevşehir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda buğday çalan 4 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin beldesinde kimliği belirsiz şahısların 1 adet üç tekerlekli bisiklet ve 25 çuval Buğday’ın çalındığı ihbarını aldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada tespit edilen 4 şüpheli şahıs, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Çalınan bisiklet ve buğdaylar sahiplerine teslim edilirken, jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şahıs da adliyeye sevk edildi.