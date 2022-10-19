Bölge lezzetlerine Bengi Kurtcebe dokunuşu ve kariyer yolculuğu

Üç boyutlu gerçekçi pastaları, el boyaması pasta teknikleri ile sektöre yeni bir soluk getiren Aşçı Bengi Kurtcebe, kariyer yolculuğu üzerine söyleşi yapmak ve atölye çalışması gerçekleştirmek üzere Kapadokya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Aşçılık Programı öğrencileri ile buluştu.

Uçhisar Sanat Yerleşkesi uygulama mutfaklarında yapılan atölye çalışmalarında pastacılığın bilimsel esasları hakkında bilgilerini öğrencilerimizle paylaşan Kurtcebe, mutfaklarda malzeme kullanımı, ısı ve fırın kontrolü, çırpma, emülsifiye etmenin püf noktalarını verdikten sonra bölgemizde yetişen ayvalarla üzeri crumble ve bademle kaplı kek yapımını uygulamalı olarak gösterdi.

Atölye çalışmaları sonrasında Uçhisar Sanat Yerleşkesi Konferans Salonu’nda Öğr. Gör. Melih İçigen moderatörlüğünde yapılan söyleşide kariyer yolculuğunu anlatan Kurtcebe, öğrencilerimizden gelen soruları cevapladı.